الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه الأماكن

رياح وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء


ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية غدا الأربعاء على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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