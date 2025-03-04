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أخبار مصر

موعد وتفاصيل جلسة مزاد سيارات مطار القاهرة الواردة من الخارج

سيارات جمارك مطار
سيارات جمارك مطار القاهرة، فيتو
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أعلنت جمارك مطار القاهرة عن جلسة مزاد ٢٠٢٥/٣/١٢، سيارات جمرك مطار القاهرة، وبضائع جمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة. 

ويشمل المزاد سيارات ملاكي ماركات وموديلات وطرازات مختلفة ( نيسان - BMW - جيب شيروكي - تويوتا - مرسيدس - أودى بونتياك - فورد - لاندروفر - كاديلاك - ميتسوبيشي - بنتلى).

ويشمل المزاد بضائع جمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة (تليفونات محمول ماركات مختلفة realme - Samsung oppo - infinix - iphone وماركات أخرى - شيشة إلكترونية ولوازمها - ساعات ذكية) وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

 

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