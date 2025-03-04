وافق الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس على صرف العلاج الشهري المزمن طبقا للحد الأقصى المقرر باللائحة المالية والإدارية للرعاية الطبية (١٥٠٠) جنيه.

جامعة عين شمس تقرر صرف العلاج الشهري المزمن للعاملين من الرعاية الطبية

وذلك على أن يتم الصرف بنفس الروشتات والتقارير المقدمة لمصر للتأمين بعد اعتمادها من المشرف الطبى وكذا استخراج موافقات الدخول والعمليات من الرعاية الطبية في الفترة من ١ إلى ١٥ مارس أو لحين استلام الكارنيهات الجديده وتفعيل خدمات مصر للتأمين.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على التيسير على العاملين وعدم توقف خدمة صرف العلاج الشهري المزمن أو موافقات الدخول والعمليات، ونظرًا لإنتهاء كارنيهات التأمين الطبى لشركة مصر للتأمين الخاصة بالعاملين في ٢٠٢٥/۲/۲۸ وعدم استلام الكارنيهات الجديدة حتى الآن.

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