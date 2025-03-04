مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

عقد مجلس تحرير فيتو اجتماعًا تحريريا لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة ببرنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال والمذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وبعد نقاش مستفيض، قرر المجلس بالإجماع منع متابعة أو تغطية حلقات البرنامج على منصاتنا الإعلامية، وذلك استنادًا إلى تقييم دقيق لطبيعة المحتوى الذي يقدمه.

يأتي هذا القرار بعد أن تبين للمجلس أن البرنامج، الذي كان يُفترض أن يكون ترفيهيًا في جوهره، قد خرج عن إطار هدفه الأساسي، وأصبح يكتنفه الغموض مع إشارات لا تخطئها الأعين تحمل إهانات للشخصية المصرية والفن المصري بشكل ممنهج ومقصود، ليتحول البرنامج إلى منصة تقدم محتوى لا يتماشى مع القيم الأخلاقية والاجتماعية للأسر العربية.

ويؤكد مجلس تحرير فيتو أن قرار الامتناع عن تغطية حلقات برنامج رامز إيلون مصر لا يتعارض أبدا مع حق القارئ في المعرفة، لأن هذا الحق يجب أن يكون محاطا بمجموعة من القيم المهنية والأخلاقية، وألا يخرج أبدا عن هذا الإطار تحت دعوى الترفيه.

ويشدد المجلس على أن قرار منع التغطية يهدف إلى حماية قيم الإعلام الهادف، وضمان تقديم محتوى يعكس تطلعات الجمهور العربي ويحترم خصوصيته الثقافية.

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