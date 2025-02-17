الإثنين 17 فبراير 2025
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العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

العائلة المالكة الأردنية،
العائلة المالكة الأردنية، فيتو

شاركت الملكة رانيا العبدالله زوجة ملك الأردن، فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، اليوم الإثنين، للقاء العائلة الملكية الهاشمية، بحفيدتهم الجديدة أمينة ابنة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بأغنية سر السعادة

وبدت السعادة على وجوه العائلة، في الفيديو الذي نشرته الملكة رانيا على أنغام أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي "سر السعادة".

وتضمن لقطات دافئة للجد الملك عبدالله الثاني وهو ينظر إلى ابنته الأميرة إيمان وحفيدته، وللملكة رانيا وهي تداعب شعر ابنتها، وتعانق الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وتلهو مع حفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين. 

 

https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?igsh=MWU5eXc5Y254dGE4OQ==

 

بينما كانت الأميرة سلمى تنظر بسعادة لابنة أختها الصغيرة أمينة.

 

https://www.instagram.com/reel/DGLJ_0qI855/?igsh=MTBlaDJxdGI1MzN4cw==

 

وكانت الملكة رانيا قد أعلنت عن ولادة حفيدة جديدة للعائلة الملكية الهاشمية، في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركه الديوان الملكي الهاشمي، صباح الأحد، قالت فيه: " إيمان ريحانة الدار صارت أم.

الملكة رانيا تحتفل بالحفيدة أمينة

وتابعت، الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

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