الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صورة لابنتها الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس تشير إلى أنهما ينتظران مولودهما الأول.

الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان

وعلقت الملكة رانيا على الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتظهر فيها الأميرة إيمان وآثار الحمل تبدو واضحة ويقابلها زوجها في وقت الغروب على شاطئ البحر: "الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى.. الله يتمم على خير".

ابنة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين

وكانت الملكة رانيا قد استقبلت حفيدتها الأولى الأميرة إيمان الصغيرة، ابنة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة، في الثاني من شهر أغسطس الماضي.

حفل زفاف الأميرة إيمان

وفي مارس 2023 أقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن، عبدالله الثاني، على الشاب ذي الأصول اليونانية جميل ألكساندر ترميوتس.

وعقد القران في قصر "بيت الأردن" مقر إقامة الملك، وشارك فيه عدد من أفراد العائلة المالكة، وأفراد عائلة الزوج، إلى جانب عدد من المقربين، وممثلين عن عائلات ملكية عربية.

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