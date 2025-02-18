القصة الكاملة للأميرة إيمان بعد إنجابها مولودتها الأولى أمينة.. سر تسميتها بـ ريحانة الدار.. تفاصيل زواجها من الشاب اليوناني جميل ترميوتس.. وسر اختيارها العيش في أمريكا

تصدرت الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد إعلان والدتها الملكة رانيا العبد الله خبر إنجاب ابنتها إيمان لطفلتها الأولي "أمينة" من زوجها جميل ترميوتس.

سر لقب الأميرة أمينة بريحانة الدار

لقبت الملكة رانيا العبد الله ابنتها بـ "ريحانة الدار"، وذلك يعكس مدي الحب والتفاني الذي تحظى به الأميرة إيمان داخل العائلة المالكة الأردنية، حيث يحمل لقب ريحانة الدار دلالة عاطفية وثقافية عميقة في التراث العربي والإسلامي، ويعنى اللقب زينة البيت ومصدر البهجة والراحة في المنزل.

الأميرة إيمان مع والدتها الملكة رانيا ووالدها الملك عبد الله بن الحسين، فيتو



وسبب تسمية الأميرة إيمان بـ"ريحانة الدار" لأنها تعني الحب العائلي، فالأميرة إيمان هي الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، وقد كانت دائمًا مصدر فخر وفرح للعائلة، لقب "ريحانة الدار" يعكس مكانتها الخاصة في قلب والدتها وأسرتها.و

توصف الأميرة إيمان بنت المللك عبد الله بشخصيتها الهادئة والمحبوبة، وتُعرف بشخصيتها الهادئة والمتواضعة، مما يجعلها مصدرًا للراحة والسعادة في العائلة.

الملكة رانيا تحمل حفيدتها من ابنتها الأميرة رانيا، فيتو

علاقة الأميرة إيمان بوالدتها الملكة رانيا

وللأميرة إيمان علاقة خاصة مع والدتها الملكة رانيا، حيث تُعرف الأميرة إيمان بقربها من أبنائها وبناتها، وقد عبّرت في عدة مناسبات عن فخرها بهم، وخاصة الأميرة إيمان، أبنتها الكبرى، التي تحتل مكانة خاصة في قلبها، فلقبتها بـ "ريحانة الدار"، هذا اللقب هو تعبير عن هذا الحب العميق.

كانت الملكة رانيا أول من كتبت عن مولد ابنتها الكبرى إيمان لأول أطفالها، حيث أعلنت أن "إيمان ريحانة الدار" أنجبت طفلتها الأولي (أمينة) من زوجها جميل الكسندر ترميوتس.

مولد الطفلة الأولى للأميرة إيمان، فيتو



والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني هي الابنة الكبرى للملك عبد الله الثان، ملك الأردن، والملكة رانيا العبد الله، حيث ولدت إيمان في 27 سبتمبر 1996 في العاصمة الأردنية عمان، وهي الشقيقة الكبرى للأمير الحسين (ولي العهد)، والأميرة سلمى، والأمير هاشم. تتمتع الأميرة إيمان بشعبية كبيرة في الأردن، وتعتبر رمزًا للشباب الأردني الحديث.

تعليم الأميرة إيمان في الأردن وأمريكا

تلقت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني تعليمها في عدة مدارس مرموقة، بما في ذلك مدرسة كينجز أكاديمي في الأردن، ثم درست في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع الأميرة إيمان باهتمامات متنوعة وتشارك في العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية.

ولي العهد الأردني الأقرب للأميرة إيمان، فيتو



تلقت الأميرة إيمان تعليمها الأساسي في مدرسة "الكلية العلمية الإسلامية" في عمان، ثم انتقلت للدراسة في مدرسة "كينجز أكاديمي"، وهي مدرسة مرموقة في الأردن تُعرف بتركيزها على التميز الأكاديمي والقيادة.

بعد تخرج الأميرة إيمان من المدرسة الثانوية، ألتحقت بجامعة "جورجتاون" في واشنطن، حيث درست تخصصًا مرتبطًا بالعلوم الإنسانية أو الاجتماعية.

عشق الأميرة إيمان للفروسية وعلاقتها بعائلتها

وتُعرف الأميرة إيمان بحبها للرياضة، وخاصة الفروسية، وهي هواية تشاركها مع والدها الملك عبد الله الثاني، الذي يُعتبر فارسًا ماهرًا، وعمتها الأميرة علياء، وتهتم أيضًا بالأنشطة الاجتماعية والخيرية، وتشارك في العديد من الفعاليات التي تدعم الشباب والمرأة في الأردن.

وتحرص الأميرة إيمان على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، ولا تُفصح عادةً عن تفاصيل كثيرة عن حياتها الخاصة.

الأميرة إيمان وزوجها جميل، فيتو

وعن مشاركتها العامة، نجد الأميرة إيمان تظهر في العديد من المناسبات الرسمية والعائلية المهمة، مثل احتفالات العيد والأعياد الوطنية، وتُعتبر نموذجًا للشباب الأردني، حيث تجمع بين الأصالة والحداثة، وتتمتع بثقة كبيرة من قبل الشعب الأردني.

وعن علاقة الأميرة إيمان العائلية، تربطها علاقة قوية مع أشقائها، وخاصة ولي العهد الأمير الحسين، الذي يُعتبر قريبًا منها في السن، وكانت تُعتبر قريبة من جدها، الملك الراحل الحسين بن طلال، الذي ترك تأثيرًا كبيرًا على العائلة المالكة.

وتحظى الأميرة إيمان بإحترام كبير في الأردن، وتمثل جيلًا جديدًا من العائلة الهاشمية التي تحرص على مواكبة التطورات الحديثة مع الحفاظ على التقاليد الأردنية والعربية.

تفاصيل زواج الأميرة إيمان باليوناني جميل ترميوتس

وفي 28 يناير 2023، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني عن خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على جميل الكسندر ترميوتس، وهو شاب من أصل يوناني يعمل في مجال التمويل، وجاء الإعلان عن الخطوبة بشكل رسمي عبر بيان من الديوان الملكي، تلاه حفل خطوبة خاص أقيم في قصر الحسينية بحضور أفراد العائلة المالكة والمقربين.

وعن تفاصيل الإرتباط بين الأميرة إيمان والشاب جميل الكسندر ترميوتس، الشاب اليوناني الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل في مجال التمويل والاستثمار، فقد التقيا سويًا خلال فترة دراسة الأميرة إيمان في الولايات المتحدة، حيث كانت تدرس في جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة.

وتم الإعلان عن ارتباط الأميرة إيمان والشاب جميل بشكل رسمي بعد أن حصل السيد جميل على موافقة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وفقًا للتقاليد الملكية.

وأقيم حفل الزفاف في 12 مارس 2023، في منطقة البحر الميت في الأردن، بحضور أفراد العائلة المالكة وعدد من الشخصيات البارزة، وكان الحفل بسيطًا وعائليًا، مع الحفاظ على التقاليد الملكية الأردنية، وتميز الحفل بجو من الفرح والبهجة، مع التركيز على خصوصية العائلة المالكة.

بعد الزواج، انتقلت الأميرة إيمان للعيش مع زوجها في الولايات المتحدة، حيث يعمل السيد جميل، وتُعتبر الأميرة إيمان من أفراد العائلة المالكة الذين يحظون بشعبية كبيرة في الأردن، وقد لاقى زواجها ترحيبًا واسعًا من الشعب الأردني.



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