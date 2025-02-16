الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

شاركت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، منشورا معلنة ولادة حفيدتها، أمينة، ابنة الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

"ريحانة الدار صارت أما"



المنشور شاركته الملكة رانيا على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي، انستغرام، وورد فيه: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام".

وختم المنشور بـ"إيمان وجميل 16 فبراير 2025"، ناشرة تدوينة أخرى بصور للحفيدة الجديدة قائلة بتعليق: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

وكان الديوان الملكي الأردني، قد قال في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم، الواقع في السابع عشر من شهر شعبان سنة 1446 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر شباط سنة 2025 ميلادية، وفي مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وأضاف البيان: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو الأميرة إيمان، وسعادة السيد جميل ترميوتس، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظها، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت".

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