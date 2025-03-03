الجونة وفاركو يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

الدوري المصري، تعادل فريق الجونة مع نظيره فاركو سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد حرس الحدود بالمكس.

وشهدت المباراة تلقي حافظ إبراهيم لاعب الجونة بطاقة حمراء في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

تشكيل فاركو ضد الجونة في الدوري

الحارس: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جابر كامل. ياسين مرعي - أحمد عوض - عزمي غومة

خط الوسط: محمود عماد - باباكار نداي - إينوك بينجامين.

خط الهجوم: محمد فخري - عمرو ناصر - ياسين الملاح.

تشكيل الجونة ضد فاركو في الدوري

ترتيب فاركو والجونة في الدوري

وبتلك النتيجة يحتل فاركو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز 13 برصيد 17 نقطة.

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