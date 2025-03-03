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رياضة

تشكيل الجونة ضد فاركو في الدوري الممتاز

الجونة
الجونة

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاركو في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.  

ويلتقي فريق فاركو نظيره الجونة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري باستاد حرس الحدود بالمكس.

تشكيل الجونة ضد فاركو في الدوري 

موعد مباراة  فاركو ضد الجونة

ومن المقرر أن تقام مباراة فاركو ضد الجونة في الدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين بإستاد المكس.

 

القناة الناقلة لمباراة فاركو أمام الجونة 

ولم تعلن أي قناة نقل مباراة فاركو والجونة خاصة مع نقل قناتي أون سبورت مباراتي الليلة بين البنك الأهلي أمام حرس الحدود، والمصري أمام مودرن سبورت.

ويدخل فاركو بقيادة أحمد خطاب المدير الفنى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز خارج ملعبهم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، ويسعى الفريق لتأمين موقفه بالفوز على الجونة لضمان استمراره بين التسعة الكبار في مجموعة التتويج.

بينما يخوض الجونة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني مباراة الليلة بعد تحقيقه الفوز في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة فاركو ضد الجونة 

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17 

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين  بلقاءات: المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو أمام الجونة.

وتقام غدا الثلاثاء، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

 فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

 إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

 زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

 بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

 

 

 

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