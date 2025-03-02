الأحد 02 مارس 2025
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انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

الدوري المصري
الدوري المصري

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الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز انبي ضد الزمالك زد ضد الاسماعيلي الاهلي ضد طلائع الجيش بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا بتروجت ضد غزل المحلة الزمالك الأهلي بيراميدز

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