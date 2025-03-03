الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين الجونة وفاركو في الدوري الممتاز

فاركو
فاركو

الدوري المصري، انتهي الشوط الأول من مباراة فريق الجونة مع نظيره فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد حرس الحدود بالمكس.

وشهدت المباراة تلقي حافظ إبراهيم لاعب الجونة بطاقة حمراء في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

 

تشكيل فاركو ضد الجونة في الدوري 

الحارس: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جابر كامل. ياسين مرعي - أحمد عوض - عزمي غومة

خط الوسط: محمود عماد - باباكار نداي - إينوك بينجامين.

خط الهجوم: محمد فخري - عمرو ناصر - ياسين الملاح.

تشكيل الجونة ضد فاركو في الدوري 

 

القناة الناقلة لمباراة فاركو أمام الجونة 

ولم تعلن أي قناة نقل مباراة فاركو والجونة خاصة مع نقل قناتي أون سبورت مباراتي الليلة بين البنك الأهلي أمام حرس الحدود، والمصري أمام مودرن سبورت.

ترتيب فاركو والجونة في الدوري  

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز 15 برصيد 16 نقطة.

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الجونة فاركو الدوري المصري حرس الحدود الدوري الممتاز

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