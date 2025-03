مكتبة الإسكندرية تختتم المسابقة السنوية للمدارس الأنجلوفونية

اختتمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات، المسابقة السنوية للمدارس الأنجلوفونية تحت عنوان (EduApp Challenge)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "GenioTech Egypt"، ورعاية شركة "Fluffy Bear" والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

تعتمد المسابقة على نموذج تعليمي يركز على التعلم الذاتي والتعاون بين الطلاب؛ بهدف تشجيعهم على استكشاف مهاراتهم وقدراتهم، مع توفير بيئة محفزة للإبداع وحل المشكلات وتعزيز روح المسؤولية الذاتية المسابقة كانت باللغة الإنجليزية.

وشارك فيها 6 مدارس إنجليزية ودولية وهم: "Pioneers International School" و"Alex Dream Language School" و"Harvest International School" و"Nile Modern Language School" و"Taymour English School" و"New Sidi Gaber Language School". بإجمالي عدد 46 طالب وطالبة تم التنافس بينهم على مدار شهرين بدءًا من منتصف ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أنه تم تقديم محاضرات وورش تفاعلية مع عروض تقديمية ضمن فعاليات المسابقة.

ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور كريم مراد؛ خبير في مجال الإعلام ورئيس مجلس إدارة "شركة اكسبشن تك للحلول التقنية"، والدكتور عبد الغفار رفعت الشناوي؛ أستاذ بقسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة بجامعة فاروس، والأستاذة مي فريج؛ أخصائي تسويق رئيس بمكتبة الإسكندرية.

وخلال حفل الختام تم الإعلان عن الفائزين، حيث فازت مدرسة "Pioneers International School" على "Best mobile application"، ومدرسة "New Sidi Gaber Language School" على "Best presentation"، ومدرسة "Nile Modern Language School" على "Best overall participation".

كما تم توزيع كتاب وشهادة تقدير وميداليات وألعاب للفائزين والمتسابقين من طرف منظمين ورعاة حفل المسابقة، وأيضًا تم تكريم المدرسين والمتطوعين وكل من شارك في المسابقة من قِبَل مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية.

تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

