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رياضة

بعد هدفه في براجانتينو، أرقام نيمار مع سانتوس البرازيلي (فيديو)

نيمار،فيتو
نيمار،فيتو

سجل نيمار هدفا في فوز سانتوس على براجانتينو في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو) في البرازيل.

وتغلب سانتوس على براجانتينو بهدفين دون مقابل في منافسات ربع النهائي وبذلك صعد سانتوس إلى نصف نهائي مسابقة باوليستا.

 

أرقام نيمار مع سانتوس 


وشارك نيمار في 6 مباريات بقميص سانتوس منذ انضمامه إلى الفريق قادما من الهلال السعودي.

ونجح نيمار في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم، ليصل إجمالي مساهماته مع الفريق البرازيلي إلى 6 أهداف.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه إسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

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