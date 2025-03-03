أعيد تشكيله بقرار رئاسي، أبرز المعلومات عن مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، القرار رقم 80 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

ويعكس هذا القرار استمرارية الجهود لدعم المؤسسات الدينية وتنظيم عملها بشكل فعّال.

وبهذا الشكل، يُعتبر المجلس جزءًا من رؤية أوسع لترسيخ مبدأ المساواة بين الطوائف المسيحية في مصر في إدارة أوقافها، مع تعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وفي السطور التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن المجلس وأعضاؤه والمهام الموكلة إليه:

ومجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية هو الهيئة المسؤولة عن إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح الطائفة الإنجيلية في مصر.

أُسس المجلس بموجب القانون رقم 190 لسنة 2020، وهو يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، مما يمنحه استقلالية في إدارة شؤونه مع الالتزام بالإطار القانوني العام.



الهدف الأساسي للمجلس هو تنظيم إدارة الأوقاف الإنجيلية لضمان استدامتها واستخدامها في خدمة الأغراض الدينية والاجتماعية للطائفة، على غرار هيئات الأوقاف الأخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية.

ويقع المقر الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في محافظات أخرى حسب الحاجة.

تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية



يترأس المجلس رئيس الطائفة الإنجيلية (حاليًا الدكتور القس أندريه زكي)، وهو أيضًا رئيس المجلس الإنجيلي العام، تقديرًا لمكانته الدينية والقيادية بين أتباع الطائفة.

ويتكون المجلس من 12 عضوًا يتم تعيينهم بقرار جمهوري لمدة أربع سنوات، على النحو التالي:



نصف الأعضاء (6 أشخاص): من رجال الدين الإنجيليين (مثل القساوسة أو الرعاة)، لضمان تمثيل القيادات الروحية.

النصف الآخر (6 أشخاص): من ذوي الخبرة من أبناء الطائفة الإنجيلية، لتوفير الكفاءة الإدارية والمالية.

الترشيح والتعيين: يرشح الأعضاء من قبل رئيس الطائفة، ثم يُعينون بقرار من رئيس الجمهورية.

و في أول اجتماع له، ينتخب المجلس وكيلًا وأمين سر من بين أعضائه، حيث يتولى الوكيل رئاسة الاجتماعات في حال غياب الرئيس.



صلاحيات مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية



المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة الأوقاف الإنجيلية، تشمل:

ــ إدارة الأصول الموقوفة من خلال الإشراف على الأراضي، العقارات، والأموال الموقوفة لصالح الطائفة الإنجيلية، وتسجيل وتوثيق الأوقاف لدى الجهات الرسمية لحمايتها قانونيًا.



ــ وضع استراتيجيات لاستثمار الأوقاف لتحقيق عوائد مالية تدعم أنشطة الطائفة، مثل الكنائس، المدارس، والمستشفيات.

ــ يحق للمجلس بيع أو شراء أو تأجير الأصول الموقوفة، بشرط موافقة أغلبية أعضائه وأن تتماشى القرارات مع أغراض الوقف.

ــ إعداد ميزانية سنوية للهيئة تتضمن الإيرادات والمصروفات.

ــ تقديم تقارير مالية دورية للجهات الرقابية لضمان الشفافية.

ــ تعيين مدير تنفيذي وموظفين لإدارة العمليات اليومية، مع تحديد مهامهم ورواتبهم.



يعقد المجلس اجتماعات دورية (غالبًا شهرية أو حسب الحاجة).

تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

القرارات الجوهرية (مثل بيع أصول كبيرة) قد تتطلب موافقة إضافية من الجهات الرقابية أو رئيس الجمهورية.



أهمية مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية وصلاحياته:



ــ يضمن المجلس استمرارية الأوقاف وحمايتها من التدهور أو سوء الاستخدام.

ــ يتيح للطائفة الإنجيلية إدارة مواردها الخاصة دون تدخل مباشر من الدولة، مع الالتزام بالقوانين.

ــ يساهم في تمويل مشاريع تنموية تخدم أبناء الطائفة والمجتمع المصري بشكل عام.



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