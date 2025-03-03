الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 79 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 80 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بطريرك الأقباط الكاثوليك
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