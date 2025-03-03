السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 79 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 80 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة أربع سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.