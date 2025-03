بدء فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ97 (فيديو)

بدأت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء، لـ حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025.

مرشحو الأوسكار لعام 2025

كما أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار في نسختها الـ97، لعام 2025.

وجاءت القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار كالتالي:

أفضل ممثل في دور مساعد

يورا بوريسوف - Anora

كيران كولكن - A Real Pain

إدوارد نورتون - A Complete Unknown

جاي بيرس - The Brutalist

جيريمي سترونج - The Apprentice

أفضل ممثلة في دور مساعد

مونيكا باربارو - A Complete Unknown

أريانا جراندي - Wicked

فيليسيتي جونز - The Brutalist

إيزابيلا روسيليني - Conclave

زوي سالدانا - Emilia Pérez

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

أفضل تصميم أزياء

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

أفضل فيلم قصير حي

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

أفضل مكياج وتصفيف شعر

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

أفضل سيناريو مقتبس

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

أفضل سيناريو أصلي

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

أفضل ممثل دور رئيسي

أدريان برودي - The Brutalist

تيموثي شالاميه - A Complete Unknown

كولمان دومينجو - Sing Sing

رالف فاينس - Conclave

سيباستيان ستان - The Apprentice

أفضل ممثلة في دور رئيسي

سينثيا إريفو - Wicked

كارلا صوفيا جاسكون - Emilia Pérez

مايكي ماديسون - Anora

ديمي مور - The Substance

فيرناندا توريس - I’m Still Here

أفضل فيلم تحريك

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

أفضل تصوير

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

أفضل مخرج

شون بيكر - Anora

برادي كوربيت - The Brutalist

جيمس مانجولد - A Complete Unknown

جاك أوديار - Emilia Pérez

كورالي فارجيت - The Substance

أفضل فيلم وثائقي طويل

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

أفضل فيلم وثائقي قصير

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

أفضل مونتاج

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

أفضل أغنية أصلية

El Mal من فيلم Emilia Pérez

The Journey من فيلم The Six Triple Eight

Like a Bird من فيلم Sing Sing

Mi Camino من فيلم Emilia Pérez

Never Too Late من فيلم Elton John: Never Too Late

أفضل إنتاج

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

أفضل صوت

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

أفضل مؤثرات صوتية

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

أفضل فيلم

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

