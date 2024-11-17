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ثقافة وفنون

فيديو كوميدي لـ كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم الأوسكار 2025

كونان أوبراين، فيتو
كونان أوبراين، فيتو

الأوسكار، نشرت الصفحة الرسمية للأوسكار، عبر موقع “إكس”، مقطع فيديو طريف يظهر فيه الإعلامي الساخر  كونان أوبراين، بعد الإعلان رسميًّا عن تقديمه الحفل القادم.

وظهر كونان، في الفيديو وهو يمسك جائزة الأوسكار، ويشكر الجمهور، فيما تبدو عليه السعادة بسبب فوزه بالجائزة الأشهر في المجال الفني والترفيهي، ليقاطع حديثه أحد الأشخاص من خلف الكاميرا، ويصحح له المعلومة، قائلًا "أنه سيقدم البرنامج فقط، ولن يفوز بالجائزة، ليشعر كونان بالحزن والحرج".

https://x.com/TheAcademy/status/1857416541056225636

 وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧، على أن يعلن رسميًّا أسماء المرشحين ١٧ يناير ٢٠٢٥.

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