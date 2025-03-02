أخبار الرياضة اليوم: رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 16.. موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري.. منتخب مصر للمحليين يتعادل 1-1 أمام جنوب إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فريق فولهام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

انتهت مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأحد، عقوبات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن الفريق بين النادي الأهلي والزمالك والأندية التي لعب لها خلال مسيرته حتى الآن.

رابطة الأندية، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري، حيث تحدد لها أيام ١١ و١٢ و١٣ مارس من الشهر الجاري.

أعلن عمرو وهبي عدم ترشحه لمنصب مدير التعاقدات في نادي الزمالك، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي رسالة تهنئة للجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة النجم المصري عمر مرموش.

قال نادي هيوستن دينامو إنه سيمنح مشجعيه تذكرة مجانية لإحدى المباريات القادمة على أرضه بعد غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن مباراة الفريقين بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

أكد ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، احتمالية مواجهة الميرينجي مع فريقه السابق بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، المقرر على ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.