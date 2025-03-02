الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار الرياضة اليوم: رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 16.. موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري.. منتخب مصر للمحليين يتعادل 1-1 أمام جنوب إفريقيا

رابطة الأندية المحترفة،
رابطة الأندية المحترفة، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

فولهام يقصي مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي ويتأهل لربع النهائي (صور)

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فريق فولهام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

 

أبرزهم زيزو، غيابات مؤثرة لـ الزمالك في مباراة إنبي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

 

منتخب مصر للمحليين يتعادل 1-1 أمام جنوب إفريقيا

انتهت مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

 

أبرزها تغريم الأهلي، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأحد، عقوبات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.

 

إمام عاشور يكشف الفرق بين منظومة العمل داخل الأهلي والزمالك

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن الفريق بين النادي الأهلي والزمالك والأندية التي لعب لها خلال مسيرته حتى الآن.

 

أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري

رابطة الأندية، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري، حيث تحدد لها  أيام ١١ و١٢ و١٣ مارس من الشهر الجاري.

 

عمرو وهبي يعلن عدم ترشحه لمنصب مدير التعاقدات بالزمالك

أعلن عمرو وهبي عدم ترشحه لمنصب مدير التعاقدات في نادي الزمالك، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

بحضور عمر مرموش، نجوم مانشستر سيتي يهنئون الجماهير بشهر رمضان (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي رسالة تهنئة للجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة النجم المصري عمر مرموش.

 

ناد أمريكي يعوض مشجعيه بسبب ميسي

قال نادي هيوستن دينامو إنه سيمنح مشجعيه تذكرة مجانية لإحدى المباريات القادمة على أرضه بعد غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن مباراة الفريقين بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

 

مدافع ريال مدريد: بايرن ميونخ مرشح للتتويج بدوري الابطال

أكد ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، احتمالية مواجهة الميرينجي مع فريقه السابق بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، المقرر على ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري.

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