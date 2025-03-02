منتخب مصر للمحليين يتعادل 1-1 أمام جنوب إفريقيا

انتهت مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

سجل محمد عنتر هدف منتخب مصر في الدقيقة 66 وتعادل جايمي ويبر لجنوب افريقيا في الدقيقة 81.

موعد مباراة الإياب بين مصر وجنوب إفريقيا

وتقام مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أعلن وائل رياض تشكيلة منتخب مصر للمحليين، لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، في ذهاب المرحلة الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في شهر أغسطس المقبل في ضيافة ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

دخل منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

منتخب مصر يسعى للفوز على جنوب إفريقيا

يسعى منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني وائل رياض، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة يوم الأحد المقبل 9 مارس، من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، سعيا لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

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