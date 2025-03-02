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رياضة

منتخب مصر للمحليين يتعادل 1-1 أمام جنوب إفريقيا

منتخب المحليين، فيتو
منتخب المحليين، فيتو

انتهت مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

سجل محمد عنتر هدف منتخب مصر في الدقيقة 66 وتعادل جايمي ويبر لجنوب افريقيا في الدقيقة 81.

موعد مباراة الإياب بين مصر وجنوب إفريقيا

وتقام مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أعلن وائل رياض تشكيلة منتخب مصر للمحليين، لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، في ذهاب المرحلة الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في شهر أغسطس المقبل في ضيافة ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. 

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

دخل منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏E الهمری 기기프 POUlI PO ك ايم المری اليصري RINCIRE لكرة ECTPTINEA محمود أبو السعود عبد الرحمن صميدة ميشو عمارة لؤي وائل شريف رضا مصطفى جمال يوسف. الجوهري سيد نيمار.محمد عنتر محمود دياسطي محمد السيد شكا محمد أبو النجا محمد جابر أيمن أشرف مهاب سامي - محمد مجدي رامز ميلاد -لي على حسين نان JBS OrΔ دانون ACU Carrier المتددة ا لمرياظ‏'‏

منتخب مصر يسعى للفوز على جنوب إفريقيا

يسعى منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني وائل رياض، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة يوم الأحد المقبل 9 مارس، من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، سعيا لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

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