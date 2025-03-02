عمرو وهبي يعلن عدم ترشحه لمنصب مدير التعاقدات بالزمالك

أعلن عمرو وهبي عدم ترشحه لمنصب مدير التعاقدات في نادي الزمالك، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم وهبي في رسالته الشكر للجميع على الدعم الكبير الذي تلقاه بعد ترشيحه لهذا المنصب، معربًا عن تقديره للثناء الذي حصل عليه من محبيه.

كما عبر عن امتنانه لمجلس إدارة النادي على اختياره لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه يثمن هذا الترشيح، ولكنه فضل عدم قبول هذه المسؤولية في هذه الفترة، وأكد وهبي في رسالته أن نادي الزمالك مليء بالأبناء المخلصين الذين يستطيعون قيادة النادي نحو النجاح في مختلف المجالات.

وأضاف عمرو وهبي أنه يتمنى التوفيق لمجلس الإدارة في خطواته القادمة، مشددًا على دعمه الدائم للنادي وأبنائه. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف من وهبي بأهمية الاستقرار الداخلي في النادي، مع التأكيد على أن دوره في تقديم الدعم للنادي سيظل مستمرًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وسجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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