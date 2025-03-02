الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

ناد أمريكي يعوض مشجعيه بسبب ميسي

ميسي
ميسي

قال نادي هيوستن دينامو إنه سيمنح مشجعيه تذكرة مجانية لإحدى المباريات القادمة على أرضه بعد غياب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن مباراة الفريقين بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

تعويض المشجعين 

تسبب غياب ميسي عن الملعب بتعويض المشجعين من قبل حيث أعلن منظمو مباراة في هونج كونج عن رد 50 بالمائة من قيمة التذاكر العام الماضي بعد غياب اللاعب الأرجنتيني بسبب الإصابة.


وفي أغسطس الماضي، أعلن نادي شيكاغو فاير عن ضمان ائتماني على تذاكر المباريات والتصاريح الموسمية إذا كان ميسي مصابا ولم يشارك في مباراة الفريق على ملعبه أمام إنتر ميامي.

وذكر دينامو في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أمس السبت: "تقرير حالة اللاعبين الذي تمت مشاركته مؤخرًا بشأن المباراة لم يتضمن المهاجم ليونيل ميسي، لكن ورد أنه لم يقم بالرحلة إلى هيوستن. للأسف، لا نتحكم في من سيلعب لصالح منافسنا".

وأضاف: "بإمكان المشجعين الذين سيحضرون مباراة ليلة الغد الحصول على تذكرة مجانية لإحدى مباريات دينامو القادمة هذا الموسم. ستتوفر تفاصيل إضافية مطلع الأسبوع المقبل".

ولعب ميسي في مباراة كأس أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) أمام سبورتنغ كانساس سيتي الأسبوع الماضي وسجل الهدف الأول في فوز إنتر ميامي 3-1.

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انتر ميامي هيوستن دينامو كونكاكاف شيكاغو فاير الدوري الأمريكى للمحترفين

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