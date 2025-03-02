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رياضة

فولهام يقصي مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي ويتأهل لربع النهائي (صور)

فولهام ومانشستر
فولهام ومانشستر

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فريق فولهام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

افتتح فولهام التسجيل عن طريق كالفن يوجيلومبا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول قبل أن يتعادل برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71.

 تشكيل مانشستر يونايتد ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: يورو- هاري ماجواير- ماتياس دي ليخت.

وسط الميدان: نصير مزراوي- مانويل أوجارتي- إريكسين- ديوجو دالوت.

خط الهجوم: زيركزي- راسموس هويلوند- برونو فيرنانديز.

تشكيل فولهام ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي 

برايتون يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل

وتأهل فريق برايتون لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الوقت الأصلي انتهى بنتيجة 1-1، حيث سجل إيزاك لـ نيوكاسل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وسجل يانكوبا مينته لـ برايتون بالدقيقة 44، قبل أن يحسمها برايتون ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 114 عن طريق دانيال ويلبارج.

مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

وفاز فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره بليموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للشوط الأول. 

وأضاف أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 76، وسجل الثالث دي بروين في الدقيقة 90. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق ‏مانشستر سيتي إلى ربع‬ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

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