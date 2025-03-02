أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري

رابطة الأندية، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري، حيث تحدد لها أيام ١١ و١٢ و١٣ مارس من الشهر الجاري.

أضاف أحمد دياب في تصريحات ذاعية: “لا توجد قرعة للدور الثاني، نحن في انتظار الجولة الـ17 وبعدها يتم تحديد المراكز تلقائيًا حيث سيتم تحويل الأرقام لأسماء الأندية”.

المباريات تنطلق في التاسعة والنصف

كما أكد دياب أن مباريات الدوري المصري ستقام في التاسعة والنصف خلال شهر رمضان المبارك علي قنوات أون سبورت.

أحمد دياب، فيتو

موعد الإعلان عن جدول الدور الثاني بالدوري

كشف احمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة انه سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري الثاني للدوري، يوم ٦ مارس الجاري، حيث تحدد يوم ١١ و١٢ و١٣ مارس موعدا لانطلاق مباريات الدوري الثاني للدوري.

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