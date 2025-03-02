الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

مدافع ريال مدريد: بايرن ميونخ مرشح للتتويج بدوري الابطال

دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا

أكد ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، احتمالية مواجهة الميرينجي مع فريقه السابق بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، المقرر على ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري.

 

وقال ألابا، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "الفريقان لا يزال أمامهما مراحل عديدة (في دوري أبطال أوروبا)، عليهما تخطيها أولا".

وأضاف: "بايرن يبقى مرشحا للفوز باللقب هذا العام، لكن بالطبع مباراة بين البايرن والريال في ميونخ، ستكون مواجهة مثيرة".

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد، في ثمن نهائي دوري الأبطال، بينما يصطدم العملاق البافاري بباير ليفركوزن.

 

ولعب ألابا بقميص بايرن بين عامي 2010 و2021، وتوج بالعديد من الألقاب، على رأسها دوري الأبطال مرتين، إضافة إلى البوندسليجا 10 مرات.


وانتقل الدولي النمساوي لريال مدريد في صيف 2021، بعقد يمتد لخمس سنوات، ليفوز بدوري الأبطال مرتين أيضا، وبلقب الدوري الإسباني مثلهما، بين العديد من الألقاب الأخرى.

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