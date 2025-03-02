الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بحضور عمر مرموش، نجوم مانشستر سيتي يهنئون الجماهير بشهر رمضان (فيديو)

مرموش
مرموش

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي رسالة تهنئة للجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة النجم المصري عمر مرموش.

ونشر حساب مان سيتي على منصة إكس مقطع مصور لنجوم السيتي وعلق: رمضان مبارك للجميع من نادي مانشستر سيتي 🌙🩵

وفاز مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش علي نظيره بليموث بثلاثة أهداف مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت  على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول. 

وأضاف أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 76، وسجل الثالث دي بروين في الدقيقة 90. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق ‏مانشستر سيتي إلى ربع‬ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وظل النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلا مانشستر سيتي ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه الصعب على ليتون أورينت، بهدفين مقابل هدف، في حين حصل بليموث على بطاقة التأهل بعد فوزه التاريخي على ليفربول، بهدف دون رد في دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري عمر مرموش هائي كأس الاتحاد الإنجليزي تشكيل مانشستر سيتي شهر رمضان المبارك عمر مرموش كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي ضد بليموث

مواد متعلقة

حكم فرنسي لإدارة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

غياب رونالدو عن النصر السعودي أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة

ناد أمريكي يعوض مشجعيه بسبب ميسي

وفاة لاعب يوفنتوس السابق عن عمر يناهز الـ 32 عاما
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

ماذا طالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية؟

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، هل يتعارض الزهد مع الثروة؟

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية