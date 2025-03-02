إمام عاشور يكشف الفرق بين منظومة العمل داخل الأهلي والزمالك

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن الفريق بين النادي الأهلي والزمالك والأندية التي لعب لها خلال مسيرته حتي الآن.

وقال عاشور: "في الأهلي أنت تلعب من أجل التتويج بكل البطولات، خصوصًا دوري أبطال أفريقيا، ومنظومة الأهلي مختلفة تماما عن أي نادي أخر أنا لعبت فيه، وده مش مجرد كلام لكن هذه الحقيقة".

وأكمل: "مبسوط بتواجدي في الأهلي ووسط مثل هؤلاء اللاعبين، كان من أمنية حياتي اكسب دوري أبطال إفريقيا، وحققتها بعد 6 شهور تقريبا من تواجدي في الأهلي”.

وزاد: “ببقى مبسوط لما بتيجي سيرة الأهلي في أي مكان، بتبقى قاعد وعارف إن سيرة الأهلي لو جت في أي وقت أو أي مكان هتبقى قاعد واثق من نفسك”.

واختتم: “مهما اتكلم عن الأهلي وجمهوره مش هوفيهم حقهم، جمهور الأهلي حاجة خيال وأشكركم علي دعمهم ومساندتهم ليا وشكرا ليهم علي كل حاجة”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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