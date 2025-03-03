القديس أنسيموس، سيرة العبد الهارب الذي صار شهيد المسيحية

تحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى استشهاد القديس أنسيموس، تلميذ القديس بولس الرسول، الذي تحول من عبد هارب إلى أحد أعمدة الإيمان المسيحي.

قصة القديس أنسيموس

كان القديس أنسيموس، الذي يعني اسمه "نافع"، عبدًا لدى القديس فليمون، أحد الشخصيات البارزة في كنيسة كولوسي. لكن الشيطان أغواه، فسرق أموال سيده وفرّ إلى روما، حيث شاءت العناية الإلهية أن يلتقي بالقديس بولس الرسول. هناك، انفتح قلبه للنور الإلهي، فتاب عن خطاياه واعتمد على يد معلمه الجديد، ليصبح شماسًا يخدم في كنيسته.

أدرك بولس أن مصالحة أنسيموس مع سيده القديم كانت ضرورية، فبعثه إلى كولوسي برفقة القديس تيخيكس، حاملًا رسالة ملؤها المحبة والرجاء، يطلب فيها من فليمون أن يستقبله لا كعبدٍ هارب، بل كأخ في المسيح. وبعد أن نال العفو، عاد أنسيموس إلى روما ليواصل خدمته بكل أمانة.

وبحسب التقليد، صار أنسيموس أسقفًا على بيرية، مكملًا مسيرة الإيمان التي بدأها مع القديس بولس. لكن اضطهاد الإمبراطور لم يرحمه، فاعتُقل ونُفي إلى إحدى الجزر، حيث استمر في الكرازة والتعميد، رغم القسوة التي واجهها. وإذ بلغ خبره إلى الحاكم، أمر بضربه وكسر ساقيه، فاستراح أنسيموس من أتعاب الجهاد الأرضي، لينال إكليل الشهادة، ويظل اسمه شاهدًا حيًا على قوة التوبة والتحول في حياة الإنسان.

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