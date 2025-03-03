الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القديس أنسيموس، سيرة العبد الهارب الذي صار شهيد المسيحية

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى استشهاد القديس أنسيموس، تلميذ القديس بولس الرسول، الذي تحول من عبد هارب إلى أحد أعمدة الإيمان المسيحي.

قصة القديس أنسيموس

كان القديس أنسيموس، الذي يعني اسمه "نافع"، عبدًا لدى القديس فليمون، أحد الشخصيات البارزة في كنيسة كولوسي. لكن الشيطان أغواه، فسرق أموال سيده وفرّ إلى روما، حيث شاءت العناية الإلهية أن يلتقي بالقديس بولس الرسول. هناك، انفتح قلبه للنور الإلهي، فتاب عن خطاياه واعتمد على يد معلمه الجديد، ليصبح شماسًا يخدم في كنيسته.

أدرك بولس أن مصالحة أنسيموس مع سيده القديم كانت ضرورية، فبعثه إلى كولوسي برفقة القديس تيخيكس، حاملًا رسالة ملؤها المحبة والرجاء، يطلب فيها من فليمون أن يستقبله لا كعبدٍ هارب، بل كأخ في المسيح. وبعد أن نال العفو، عاد أنسيموس إلى روما ليواصل خدمته بكل أمانة.

وبحسب التقليد، صار أنسيموس أسقفًا على بيرية، مكملًا مسيرة الإيمان التي بدأها مع القديس بولس. لكن اضطهاد الإمبراطور لم يرحمه، فاعتُقل ونُفي إلى إحدى الجزر، حيث استمر في الكرازة والتعميد، رغم القسوة التي واجهها. وإذ بلغ خبره إلى الحاكم، أمر بضربه وكسر ساقيه، فاستراح أنسيموس من أتعاب الجهاد الأرضي، لينال إكليل الشهادة، ويظل اسمه شاهدًا حيًا على قوة التوبة والتحول في حياة الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس أنسيموس قصة القديس أنسيموس الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني استشهاد القديس أنسيموس الإيمان المسيحي القديس بولس الرسول
ads

الأكثر قراءة

الصلاة ممكن تتأجل، رد ناري من إلهام شاهين على سعاد صالح (فيديو)

أسعار السلع التموينية بعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رياح وشبورة وحرارة مرتفعة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الإثنين

الصحة توضح الوقت المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استقالة جواد ظريف من منصبه

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية