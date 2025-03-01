الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يدرس الإبقاء على جراديشار وأبو علي في هجوم الأهلي أمام الطلائع

جراديشار
جراديشار

يدرس السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستمرار في الدفع بالثنائي جراديشار ووسام أبو علي في هجوم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر لها ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكان مارسيل كولر دفع بالثنائي في التشكيل الأساسي للأهلي في مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.  

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء  يوم الأربعاء المقبل  ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر مارسيل كولر الأهلي النادي الأهلي جراديشار الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

إمام عاشور ضيف الحلقة الثانية من بودكاست القلعة الحمراء مع سيد عبدالحفيظ

بن شرقي: لقب دوري الأبطال أمام الأهلي الأغلى في مسيرتي، وهذا طموحي مع الفريق
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

الإفتاء توضح حكم وضع العطر للنساء في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية