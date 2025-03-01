بن شرقي: لقب دوري الأبطال أمام الأهلي الأغلى في مسيرتي، وهذا طموحي مع الفريق

تحدث أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن أغلى بطولة بالنسبة له خلال مسيرته الكروية.

وقال بن شرقي: “أغلى بطولة بالنسبة لي هي دوري أبطال إفريقيا حينما كنت لاعبا مع الوداد في 2017 أمام النادي الأهلي”.

وفي سؤاله عن أغلى هدف في مشواره داعب بن شرقي سيد عبد الحفيظ قائلا: هدفي عليكم في إشارة لهدفه مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2017، ثم عاد ليقول إنه يمزح، وأن أغلي هدف له كان أمام الترجي.

وتحدث عن طموحة رفقة القلعة الحمراء موكدا عن رغبتته في تحقيق جميع البطولات مع النادي الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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