السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (653) من «فيتو» وأبرز عناوينه: تقرير رسمي يرصد خسائر بـ 400 مليون جنيه فى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (653) من جريدة فيتو

تقرير رسمي يرصد خسائر بـ 400 مليون جنيه فى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

خط الصعيد.. وش إجرام!

القائمة الكاملة لذئاب الجبل من «منصور» حتى «محسوب»..  مغامرة صحفية تكشف طرق تهريب الأسلحة الثقيلة  فى وجه قبلى.. تطور أدوات الجريمة المنظمة  من «قص الأثر» وحتى الـ«AI»

مسلسلات رمضانية على «واحدة ونص»

أمينة صلاح جاهين: نواجه حملة ممنهجة للإساءة إلى أعمال والدى

عصام كامل يكتب: ليلة وداع حسن نصر الله

قمة الفرصة الأخيرة

هل ينجح القادة العرب فى إنقاذ القضية الفلسطينية وإغلاق أبواب الجحيم أمام قطاع غزة؟

بالمستندات.. أكاديمية الفنون تخالف القانون!

خطة الأزهر والأوقاف والإفتاء خلال شهر رمضان

القمة 127 تفجر الأوضاع في الأهلى وتعيد الهدوء إلى الزمالك

مافيا الأدوية المخدرة

المراكز الطبية الخاصة تحتكر العقاقير المسكنة وتحرم مرضى الأورام والصرع منها.. و«الصحة» آخر من يعلم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطاحن جنوب القاهرة خط الصعيد ذئاب الجبل مغامرة صحفية الأسلحة الثقيلة وجه قبلى أمينة صلاح جاهين حسن نصر الله القادة العرب القضية الفلسطينية غزة أكاديمية الفنون الازهر الأوقاف الإفتا شهر رمضان الزمالك الأهلي الادوية المخدرة
ads

الأكثر قراءة

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

بنتايج يتسبب في إخراج لاعب الزمالك من حسابات معسكر الفراعنة المقبل

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

منوعات

المزيد

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتحسم موقف إخراجها نقودًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في شهر رمضان؟

هل يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة وهذه أسباب اختصاص الرسول به

المزيد
الجريدة الرسمية