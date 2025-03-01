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أخبار مصر

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، وذلك تيسيرًا على المسافرين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارًا من  اليوم السبت ١ /٣ / ٢٠٢٥ على النحو التالي:

١ - يتم إيقاف تشغیل قطاري ۲۰۲۷ - ٢٠٢٦ مكيف تالجو (القاهرة / الإسكندرية ) وبالعكس (إيقافًا مؤقتًا) ولحين صدور تعليمات أخرى.

٢ - قيام قطار ۱۹۱٥ سياحى (القاهرة / المنصورة) من القاهرة الساعة ٢٠: ١٥ يصل المنصورة الساعة ١٧:٤٠ كالجدول المرفق.


٣ - وقوف قطار ۳۰۱۷ مكيف (القاهرة / المنصورة) بمحطتى (قويسنا / بركة السبع) كالجدول المرفق.

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هيئة السكة الحديد مواعيد بعض القطارات خطوط الوجه البحري شهر رمضان
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