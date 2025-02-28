إيران ترحب بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح

رحبت إيران، اليوم الجمعة، بدعوة عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا، للجماعة لإلقاء السلاح.

إيران ترحب بدعوة أوجلان

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، الدعوة بأنها خطوة قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا".

وتقاتل قوات الأمن الإيرانية متمردين من الأكراد، بما في ذلك حزب الحياة الحرة لكردستان، وهي جماعة محظورة تسعى إلى الحكم الذاتي للأكراد الإيرانيين ولها صلات بحزب العمال الكردستاني.

ودعا أوجلان، أمس الخميس، من زنزانته في سجن جزيرة إمرالي في بحر مرمرة جنوبي إسطنبول، حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في خطوة إذا استجاب لها مقاتلو الجماعة فستؤدي إلى إنهاء تمردهم القائم منذ 40 عامًا، وستكون لها آثار واسعة النطاق على المنطقة.

وأصدر أوجلان، الذي يحظى باحترام الحركة السياسية المؤيدة للأكراد رغم أن معظم الأتراك يصبون عليه جام غضبهم؛ لأنه بدأ الصراع في عام 1984، هذه الدعوة بعد أربعة أشهر من اقتراح بهذا الشأن من حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبر كل من أردوغان وحزب المساواة والديمقراطية للشعب التركي المؤيد للأكراد عن دعمهم لجهود إنهاء القتال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وغير شكل السياسة التركية وألحق أضرارًا بالبلدات والمدن في جنوب شرق البلاد.

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