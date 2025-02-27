الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

روسيا: تصرفات إسرائيل في الجولان السوري انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك

الجولان السورى
الجولان السورى

 أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصرفات إسرائيل في مرتفعات الجولان، تعد انتهاكا للاتفاق مع سوريا بشأن فض الاشتباك، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في الأراضي السورية تثير قلق موسكو.

 

احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه

 وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نحن ننطلق من ضرورة احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه (سوريا)، ونحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتعين على جميع أعضاء المجتمع الدولي إظهار المسؤولية، والالتزام الصارم بمعايير القانون الدولي، وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في سوريا".

 

مرتفعات الجولان انتهاكا لبنود اتفاق فك الاشتباك

وتابعت: "هذا ينطبق على إسرائيل، التي تشكل أفعالها في مرتفعات الجولان انتهاكا لبنود اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974".

وأضافت أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا تثير القلق في موسكو، ولا تخدم غرض استقرار الوضع في البلاد.

 

اتفاق فض الاشتباك في مرتفعات الجولان

في ديسمبر، وبعد تغيير السلطة في سوريا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق فض الاشتباك في مرتفعات الجولان الذي تم التوصل إليه بعد حرب عام 1973 لم يعد ساري المفعول، لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه والقوات المسلحة لم تعد موجودة.

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موسكو سوريا إسرائيل ماريا زاخاروفا الضربات الإسرائيلية زاخاروفا

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