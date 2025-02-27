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خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل تؤكد التعرف على هوية جثامين الأسرى الأربعة

الأسري الإسرائيليين،
الأسري الإسرائيليين، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن معهد الطب العدلي يؤكد أنه تم التعرف على هوية جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة.

 

تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في حماس قوله إنه "تمّ تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين بعد منتصف ليل أمس للصليب الأحمر في خان يونس" جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تنتظر الآن أن تفرج الدولة العبرية "عن دفعة الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.

وكانت حماس قد قالت أمس الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث "بآلية جديدة" تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

وقالت الحركة إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

 

أول دفعة للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وبالتزامن مع وصول أول دفعة للأسرى المفرج عنهم، تجددت المواجهات بين الأهالي والقوات الإسرائيلية في بلدة بيتونيا الواقعة قرب سجن عوفر.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم بلدة بيتونيا لقمع الاحتفالات باستقبال الأسرى.

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