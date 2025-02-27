الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

الكرملين: ترامب مستعد للاستماع للآخرين على عكس بايدن

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عكس جو بايدن مستعد للاستماع للآخرين وهذا ما تراه موسكو.

ومنذ قليل أشارت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إلي أن الأراضي الجديدة في روسيا أصبحت جزءا لا يتجزأ منها وهذا أمر غير قابل للنقاش.

والإثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لا نعلم إذا كانت أوكرانيا ستستعيد أراضيها لكن آمل ذلك".

نهاية الحرب في أوكرانيا

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع.

وأضاف ترامب: "سأكون على استعداد للذهاب إلى موسكو في الوقت المناسب".

زيلينسكي يطلب عقد اجتماع مع ترامب قبل قمته المرتقبة مع بوتين

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من دون ضمانات أمنية من واشنطن لن نوافق على اتفاق المعادن

وبحسب شبكة «العربية»، صرح زيلينسكي: "أعرف كيفية عقد صفقات مع الأشخاص الجادين.. وأريد من ترامب تفهما لاحتياجات أوكرانيا الأمنية".

وتابع: زيلينسكي: "نشر قوات أمريكية بأوكرانيا سيكون منطقيا مقابل اتفاق المعادن.. من دون ضمانات أمنية من واشنطن لن نوافق على اتفاق المعادن".

سداد أوكرانيا 100 مليار دولار لواشنطن

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما يعرفه أن بلاده تلقت من واشنطن 100 مليار دولار ولا يعلم من أين أتى رقم 500 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "لست مستعدا حتى لمناقشة سداد 100 مليار دولار لواشنطن لأن جزءا منه كان منحة وليس قرضا".

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الكرملين روسيا أوكرانيا ترامب الرئيس الأمريكى بايدن موسكو

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