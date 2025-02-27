محمد أشرف "روقا" يكشف سبب شكواه ضد الزمالك

أكد محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك السابق، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح روقا لـ فيتو أن قيمة مستحقاته لدى النادي تبلغ 11 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى ذلك، طلب اللاعب تعويضًا ماليًا قدره 9 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق طوال فترة وجوده في النادي.

وأوضح روقا أن عدم حصوله على الفرصة المناسبة للمشاركة بانتظام في المباريات أثر بشكل كبير على مسيرته الاحترافية وعلى مستواه الفني، وأشار إلى أن هذه المعاملة تسببت له في أضرار نفسية ومالية، خاصة أنه كان يتوقع الحصول على فرص أكبر للظهور مع الفريق في المباريات الهامة.

وكان روقا قد انضم إلى الزمالك في فترة سابقة، ولكنه لم يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة بصفة أساسية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية ضد النادي من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في هذه القضية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات بين اللاعبين والإدارات في الأندية المصرية بسبب المستحقات المالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: صلاح مصدق والونش وحسام عبدالمجيد

خط الوسط: محمود بنتايك وعمر جابر ومحمد شحاتة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وزيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة زد، وذلك عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجت والأهلي بنفس النتيجة 1-1.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.