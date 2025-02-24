الإثنين 24 فبراير 2025
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رياضة

فقرة بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة زد

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

 خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة بدنية للاعبين في مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتولى مايكل جوزيه مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.
 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران  الزمالك بشكل طبيعي بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

 

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