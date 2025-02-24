تعرف على موقف محمود جهاد من لقاء الزمالك وزد

يخضع محمود جهاد، لاعب وسط فريق الزمالك، اليوم لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام زد يوم الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا بعد أن أدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق يوم الأحد الماضي، استعدادًا للمباراة.

وكان محمود جهاد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في الفترة الماضية، مما منعه من المشاركة في مباراة الزمالك الأخيرة أمام الأهلي، لكن الجهاز الطبي للفريق يبذل جهدًا كبيرًا لتجهيزه بشكل كامل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال البدنية، خاض جهاد تدريبات تأهيلية بهدف استعادة لياقته البدنية، ويتطلع الجهاز الفني لفريق الزمالك إلى تعافي اللاعب تمامًا كي يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الهامة ضد زد، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وفي حالة تأكد جاهزيته بعد الفحص الطبي، من المتوقع أن يشارك محمود جهاد في المباراة، لتعزيز خط وسط الفريق في المواجهة المرتقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.