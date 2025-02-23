10 صور ترصد المران الأول لـ الزمالك بعد التعادل مع الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد بعد خوض لقاء القمة يوم أمس أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك تدريباته في الثانية ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي؛ استعدادًا لمباراة زد المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران الزمالك بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

أحمد فتوح يتعافى من الإصابة

وفي سياق متصل شهدت تدريبات الزمالك مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران اليوم، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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