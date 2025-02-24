بيسيرو يطلب فيديو بأخطاء ثلاثي الزمالك، تعرف على السبب

طلب البرتغالي بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه تجهيز فيديو يتضمن الأخطاء التي وقع فيها كل من “دونجا” لاعب وسط الفريق، وسيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، و“الونش” مدافع الفريق، خلال لقاء الزمالك الأخير أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بهدف تصحيح هذه الأخطاء قبل المباراة المرتقبة للفريق أمام زد يوم الخميس المقبل.

بيسيرو حرص على تحليل أداء اللاعبين الثلاثة بدقة، خاصةً في تلك المباراة التي شهدت بعض الأخطاء الفردية والتكتيكية التي أثرت على أداء الفريق، كان دونجا قد تعرض لانتقادات بسبب تمركزه في بعض الفترات وعدم قدرته على فرض رقابة صارمة على لاعبي الأهلي في وسط الملعب، بينما سيف الجزيري لم يكن في أفضل حالاته الهجومية، حيث ضاعت منه بعض الفرص المهمة التي كانت يمكن أن تغير مجريات اللقاء، أما الونش، فقد أخطأ في بعض الالتحامات الدفاعية، مما ساعد الأهلي في بعض الهجمات الخطيرة.

ويرى بيسيرو أن هذه الأخطاء بحاجة إلى تصحيح سريع، خاصةً مع أهمية المباراة القادمة أمام زد في الدوري، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز للحفاظ على توازنه في المنافسة.

بيسيرو شدد على ضرورة أن يتعلم اللاعبون من هذه الأخطاء، وأكد أنه سيعمل مع معاونيه على تصحيح تلك السلبيات قبل المباراة القادمة، من جهة أخرى، أكد الجهاز الفني أنه سيتم التركيز على الجوانب التكتيكية والتنظيم الدفاعي والهجومي في التدريبات القادمة لتحسين الأداء بشكل عام.

من المتوقع أن يكون هناك تركيز كبير على تحسين هذه الجوانب خلال التدريبات المقبلة، لكي يظهر الفريق بأفضل صورة في المباراة الهامة ضد زد.

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