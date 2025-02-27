العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

أفادت وسائل إعلام بأنه تم العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي، متوفيات في غرفة أحد فنادق Beliz المجاورة لجنوب المكسيك.

جرعة زائدة محتملة من المخدرات

وبحسب التحقيقات الأولية، فمن المرجح ان يكون سبب الوفاة راجعا إلى تناول جرعة زائدة محتملة من المخدرات.

والمتوفيات الثلاثة هن: "وفاء العرار" البالغة 26 عاما، إضافة إلى "إيمان ملاح" الأصغر سنا منها بعامين، و"كوثر نقّاد" المولودة قبل 23 سنة، وهن من المغرب، ويقمن مع عائلاتهن المهاجرة في مدينة Revere بولاية ماساتشوستس.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن آخر مرة شوهدن فيها كان حين دخلن الخميس الماضي إلى غرفتهن بمنتجع Royal Kahal Beach Resort في بلدة "سان بيدرو" ولم يخرجن منها.

وجدوهن جثث ملقاة على الأرض

واضطر موظفو الفندق الي استخدام المفتاح البديل بعدما لم يجبن - الفتيات الثلاث - على اتصالات الفندق بهن،حيث وجدوهن جثثا ملقاة على الأرض.

فيما صرحت شرطة دولة بليز بأنه لم تكن هناك علامات على إصابات أو دخول قسري إلى غرفة الصديقات، وأنهم وجدوا كحولًا وسجائر إلكترونية و"حلوى" من نوع يشتبه باحتوائه على حشيش في الغرفة، وأبلغوا عن علامات جسدية لجرعة مخدرات زائدة. ولم تعلن السلطات عن سبب رسمي للوفاة إلى الآن.

فيما اتهم ذوو الصديقات الثلاث، شرطة "بليز" بعدم الشفافية حيث قالت هاجر الخلفاوي، قريبة المتوفاة إيمان الملاح، لقناة WCVB التلفزيونية الأمريكية، أثناء وقفة احتجاج لأصدقاء العائلة في ريفير: "عندما قالوا إنها قد تكون جرعة زائدة، أعلم أن هذا غير صحيح، وأن هذا كذب، لأن إيمان كانت نظيفة".

تحقيق السلطات المحلية في موت الصديقات

بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية متابعتها عن كثب موت الصديقات حيث قالت في بيان "نحن نراقب هذه القضية عن كثب ونتواصل ونتعاون بشكل وثيق مع تحقيق السلطات المحلية في موت الصديقات" اللواتي سافرن إلى بليز، للاحتفال بعيد ميلاد Wafae El-Arar كبرى الصديقات المتوفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.