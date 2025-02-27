الخميس 27 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حالة رعب وهلع، هدى الإتربي تنشر لقطات من مشاركتها في برنامج "رامز إيلون مصر" (فيديو)

هدى الإتربي ببرنامج
هدى الإتربي ببرنامج "رامز إيلون مصر"، فيتو

برنامج "رامز إيلون مصر"، كشفت الفنانة هدى الإتربي، كواليس مشاركتها ببرنامج "رامز إيلون مصر"، ونشرت مقطع فيديو وهي في حالة هلع ورعب.

وكتبت هدى الإتربي عبر خاصية الستوري على إنستجرام، بعد نشر مقطع الفيديو لجزء من برومو برنامج "رامز إيلون مصر": "الله يسامحك يا رامز ما يقدرش على قنبلة الجيل غير إيلون مصر"

وقالت الإتربي: "أنا اتطلب مني أشارك كعضو لجنة تحكيم في أحداث برنامج مسابقات وعروض للموهوبين بالسعودية وفوجئت بعد الوصول أنه مقلب من رامز جلال".

 البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال في رمضان

وطرحت قناة MBC مصر البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الجديد “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشتها في رمضان.

 

ضحايا برنامج رامز جلال

وظهر في البرومو عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، وأحمد العوضي، وحسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، وحسام حسن مدرب منتخب مصر، ونبيل عماد دونجا، وناصر منسي، وحسام عبد المجيد، وطاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، وآخرون.

خدعة البرنامج

ويستعين رامز جلال بكل من؛ نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث من المقرر أن تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز الجديد.

 

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر 

ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي واحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.

 

مسلسل “العتاولة 2”

وتشارك هدى الإتربي في رمضان 2025 في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2" من بطولة: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وفيفي عبده، وزينة، وهدى الإتربي، ومصطفى أبو سريع، وأحمد كشك، ومريم الجندي، ونسرين أمين، ومي القاضي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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