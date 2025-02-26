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رياضة

كأس إيطاليا، يوفنتوس يتأخر أمام إمبولي بهدف في الشوط الأول

يوفنتوس
يوفنتوس

يتاخر فريق يوفنتوس أمام ضيفه إمبولي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الدور ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسجل يوسف مالح هدف التقدم لفريق إمبولي في الدقيقة 22. 

تشكيل يوفنتوس أمام إمبولي

حراسة المرمى: بيرين. 

خط الدفاع: ويا، جاتي، كيلي وكامبياسو. 

خط الوسط:  كوبمينرس، تورام وماكيني. 

خط الهجوم: كولو مواني، فلاهوفيتش وجونزاليس. 

وتأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز أمام نظيره فريق كالياري برباعية نظيفة، بينما تلهب إمبولي على حساب فيورنتينا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد التعادل 2 - 2.

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