يوفنتوس يهزم كالياري بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظيره كالياري بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سردينيا ارينا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدف يوفنتوس عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 11.

تشكيل يوفنتوس ضد كالياري

في حراسة المرمى: دي جريجوريو

في خط الدفاع: ويه - غاتي - كيلي - كامبياسو

في خط الوسط: لوكاتيلي - كوبمينيرز - كونسيكاو - مكيني - يلدز

في خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، خطف أيندهوفن الهولندي بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل أيندهوفن لدور الـ16 بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات ملحق التصفيات المؤهلة لثمن النهائي.

وحقق أيندهوفن الفوز على يوفنتوس بنتيجة (2-1) في الوقت الأصلي ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي بعد التعادل في مجموعة المباراتين بنتيجة (3-3).

وفي الوقت الإضافي سجل ريان فلامينجو هدف الفوز لفريقه أيندهوفن ليحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

تقدم إيندهوفن بالهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق إيفان بيريسيتش، ثم تعادل يوفنتوس في الدقيقة 65 عن طريق تيموثي وياه.

وفي الدقيقة 74 نجح اللاعب إسماعيلي سيباري في إحراز هدف التقدم الثاني لصالح أيندهوفن

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