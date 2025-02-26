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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي بكأس إيطاليا

يوفينتوس، فيتو
يوفينتوس، فيتو

يواجه فريق يوفنتوس نظيره إمبولي على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي 

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس أمام إمبولي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

 

وتأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه الكاسح على نظيره فريق كالياري برباعية نظيفة، بينما وصل إمبولي على حساب فيورنتينا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد التعادل 2 - 2.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي على حساب كالياري بهدف نظيف.

والتقى يوفنتوس أمام امبولي 34 مرة، حقق البيانكونيري 24 انتصارًا حتى الآن، مقابل خمسة انتصارات للإمبولي، وخمسة تعادلات، وهما من بين الفرق التي واجهت بعضها البعض 20 مرة على الأقل على مدار الأربعين عامًا الماضية.

 

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