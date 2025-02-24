الدوري الايطالي، يوفنتوس يكشف طبيعة إصابة لاعبه

أصدر نادي يوفنتوس، بيانا رسميا للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نيكولو سافونا الظهير الأيمن للسيدة العجوز، قبل مواجهة كالياري مساء أمس الأحد.

واستبعد تياجو موتا المدير الفني لليوفي، سافونا، من قائمة الفريق بشكل مفاجئ، فيما لم يكشف السبب إلا بعد نهاية اللقاء.

وقال يوفنتوس عبر موقعه الرسمي: "خضع نيكولو سافونا الذي لم يشارك في رحلة كالياري بسبب مشكلة عضلية في فخذه الأيمن، لفحوصات تشخيصية صباح اليوم الإثنين بعيادة النادي".

وأضاف: "كشفت الفحوصات استطالة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن".

وانتزع البيانكونيري فوزا صعبا أمام مضيفه كالياري، بهدف دون رد أحرزه دوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

ورفع اليوفي، رصيده إلى 49 نقطة، لينفرد بالمركز الرابع، بفارق نقطتين عن لاتسيو الذي تراجع للمركز الخامس.

ترتيب الدوري الايطالي

1 انتر ميلان 57 نقطة

2 نابولي 56 نقطة

3 أتلانتا 54 نقطة

4 يوفنتوس 49 نقطة

5 لاتسيو 47 نقطة

6 فيورنتينا 42 نقطة

7 ميلان 41 نقطة

8 بولونيا 41 نقطة

9 روما 37 نقطة

10 أودينيزي 36 نقطة

11 تورينو 31 نقطة

12 جنوى 30 نقطة

13 كومو 28 نقطة

14 هيلاس فيرونا 26 نقطة

15 كالياري 25 نقطة

16 ليتشي 25 نقطة

17 بارما 23 نقطة

18 إمبولي 21 نقطة

19 فينيزيا 17 نقطة

20 مونزا 14 نقطة

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