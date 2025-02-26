مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إسرائيل قصفت غزة بذخائر تعود لعام 1973

كشفت ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بذخائر تعود إلى عام 1973، بسبب نفاد ذخيرة الجيش ووقف أمريكا إمدادات تل أبيب بالذخائر الحديثة.

مبعوث ترامب يتحدث عن غزة في مؤتمر إيباك

وتابع ستيف ويتكوف في جلسة نقاشية بمؤتمر لجنة العلاقات الأمريكية اليهودية "إيباك"، أن ترامب لن يقبل بحلول سياسية قديمة في أزمة غزة، لم تنه الأزمة خلال السنوات الماضية.

غزة، فيتو

وزعم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، أن هناك الكثير من الدول ترغب في أن تكون جزءا من حل مستدام في غزة، وشدد على أن حركة حماس لا يمكن أن تكون طرفا في معادلة القطاع.

معطيات جديدة عن اتفاق غزة بين أمريكا وإسرائيل

من جهة أخرى، كشف إعلام عبري، معطيات جديدة عن اتفاق غزة، وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن نتنياهو اتفق مع واشنطن على ذهاب إسرائيل إلى المفاوضات بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وأشارت، إلى أن إسرائيل وأمريكا اتفقتا على ربط استمرار وقف إطلاق النار ودخول المساعدات بالإفراج عن مزيد من الرهائن.

وأوضحت القناة، أن التفويض الممنوح لفريق التفاوض سيقتصر على توفير حافز لاستمرار إطلاق سراح الرهائن.

مشيرة إلى أن نتنياهو سيعقد قريبا اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن إيفاد فريق مفاوضات إلى الدوحة أو القاهرة.

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