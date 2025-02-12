الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

مبعوث ترامب يطالب حماس بمغادرة قطاع غزة ويوجه رسالة إلى مصر وقطر

نتنياهو ومبعوث ترامب،
نتنياهو ومبعوث ترامب، فيتو

زعم ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس يجب ألا تكون جزءا من مستقبل غزة وعليها مغادرة القطاع.

ويتكوف يطالب حركة حماس بمغادرة قطاع غزة

وتابع، ستيف ويتكوف، متطرقا إلى احتمالية انهيار صفقة وقف إطلاق النار قائلا: “نأمل أن تؤدي جهود مصر وقطر إلى نتائج أفضل لتنفيذ اتفاق غزة”.

وفد حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة 

وأعلنت حركة حماس، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن وفدا برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسئولين المصريين؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والوسطاء.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وقالت حركة حماس في بيان منفصل: أنه تثمن مواقف الأردن ومصر الرافضة لتهجير شعبنا والتأكيد على وجود خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

زيارة ستيف وتيكوف إلى إسرائيل وقطر 

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء الثلاثاء، بأن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، من المتوقع أن يزور كلًا من إسرائيل وقطر خلال الأسبوع الجاري. 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف تل أبيب والدوحة "قبل وصول وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو إلى إسرائيل مساء السبت" في أول رحلة له إلى المنطقة.

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