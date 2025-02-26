يائير لابيد: لا يزال 63 أسيرا في غزة ولن نرتاح حتى يعودوا جميعًا

زعم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال 63 أسيرا في غزة لن نرتاح حتى يعودوا جميعًا.

يائير لابيد: لا يزال 63 أسيرا في غزة لن نرتاح حتى يعودوا جميعًا

وقبل وقت سابق قالت حركة حماس، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث بآلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين



وذكرت الحركة في بيان أن موعد العملية سيعلن في الوقت المناسب.



وقالت إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وتداولت أنباء إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت، بالتزامن مع تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين.



وكانت إسرائيل قد أرجأت منذ السبت إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية"، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم.

مصير محادثات المرحلة الثانية للهدنة

من جانبها، وصفت الحركة هذا التأخير بأنه "انتهاك خطير" للهدنة، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى.

وهدد هذا الجمود بانهيار وقف إطلاق النار مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 6 أسابيع، مع مطلع الأسبوع المقبل.

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