الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يائير لابيد: لا يزال 63 أسيرا في غزة ولن نرتاح حتى يعودوا جميعًا

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

زعم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال 63 أسيرا في غزة لن نرتاح حتى يعودوا جميعًا.

يائير لابيد: لا يزال 63 أسيرا في غزة لن نرتاح حتى يعودوا جميعًا

 

 وقبل وقت سابق قالت حركة حماس، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث بآلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

 

عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين


وذكرت الحركة في بيان أن موعد العملية سيعلن في الوقت المناسب.


وقالت إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وتداولت أنباء  إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت، بالتزامن مع تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين.


وكانت إسرائيل قد أرجأت منذ السبت إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية"، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم.

مصير محادثات المرحلة الثانية للهدنة

من جانبها، وصفت الحركة هذا التأخير بأنه "انتهاك خطير" للهدنة، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى.

وهدد هذا الجمود بانهيار وقف إطلاق النار مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 6 أسابيع، مع مطلع الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعارضة الإسرائيلية حركة حماس زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فلسطين يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية حماس

مواد متعلقة

مصر ترد على مقترح لابيد بتولي إدارة غزة مقابل إسقاط الديون: طرحك مرفوض وغير مقبول

أبو الغيط: موقف عربي موحد بشأن غزة يصدر عن القمة العربية الطارئة

غارة جوية إسرائيلية على شرقي مدينة خان يونس بقطاع غزة

وزير الخارجية: دعم عربي وإسلامي لخطة مصر لإعادة إعمار غزة

ads

الأكثر قراءة

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية، 300 جنيه مساعدة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان

14 قرارًا مهما وعاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

منوعات

المزيد

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

المزيد

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن شهادة يوماتي الجديدة في بنك مصر

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية